FDI Canicattì insiste nel chiedere maggiore controlli per la sicurezza dei cittadini

L’ennesimo atto criminale , l’incendio di natura dolosa appiccato la scorsa notte all’interno della nostra villa comunale dimostra ancora una volta quanto sostenuto più volte da FDI Canicattì che la città purtroppo sta vivendo un periodo di aumento di criminalità e insicurezza che si ripercuote sulla serenità dei nostri cittadini ma sopratutto proietta all’esterno l’immagine di una città alla deriva dove i fenomeni criminali la fanno da padrone scoraggiando imprenditori e annullando ogni forma di attrazione commerciale , turistica o di ogni altro genere , senza trascurare i danni economici a cui le nostre casse comunali devono far fronte .

Per questo chiediamo con forza agli organi competenti di aumentare i controlli delle forze dell’ordine in tutti i quartieri anche con l’ausilio dell’esercito se necessario per controllare il territorio e all’amministrazione comunale di attivare ogni forma di intervento istituzionale per salvaguardare l’immagine e la sicurezza della nostra collettività .

La segreteria cittadina di FDI.