Ospedale di Licata, arrivano le guardie giurate per garantire il controllo

La direzione aziendale corre ai ripari e destina al controllo dell’Ospedale “San Giacomo d’Altopasso” di Licata una guardia giurata per garantire un maggiore controllo e un filtraggio più accurato dell’utenza. Contromisura quanto mai necessaria per scongiurare altre aggressioni nei confronti di infermieri o di medici in servizio. Solo pochi giorni fa, si è reso necessario l’intervento di un equipaggio dei Carabinieri della Compagnia di Licata per riportare la calma e disperdere gli assembramenti creatisi in Pronto soccorso durante un turno di guardia.