Pescato nel mare di Licata uno squalo capopiatto

Nel mare di Licata oggi in una battuta di pesca è stato pescato un esemplare di squalo capopiatto dal peso di 580kg.

I pescatori si trovano a largo quando nelle reti a strascico hanno tirato fuori l’esemplare, che non è una specie aggressiva per l’uomo se non viene provocato.

Non è raro che si verifichino avvistamenti di questo tipo oltre a quelli di delfini, mante e tartarughe, a dimostrazione di un ambiente che si mantiene ancora in buono stato.

Le immagini