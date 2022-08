100mila euro nel Ragusano per supportare produzioni televisive che promuovano il territorio

100 mila euro come contributo al libero consorzio comunale di Ragusa per finanziare la produzione e realizzazione di docufiction che raccontino la storia delle comunità montane iblee, ovvero quelle di Chiaramonte Gulfi, Giarratana e Monterosso Almo, affinché se ne valorizzi il patrimonio storico, architettonico e antropico. E’ quanto prevede un emendamento approvato in queste ore a Palazzo dei Normanni, della deputata ragusana Stefania Campo, nel corso delle variazioni al bilancio regionale.

“Il territorio del Ragusano – spiega Campo – è particolarmente vocato per ragioni storiche, architettoniche e culturali ad essere un set cinematografico naturale. Per questa ragione ho ritenuto utile supportare il libero consorzio locale affinché investa questa somma nella realizzazione di produzioni cinematografiche e televisive che hanno come risultato sia la promozione del territorio, che un ritorno economico immediato con la presenza delle produzioni cinematografiche in loco” – conclude Campo.