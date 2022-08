Campobello di Licata, per gli emigrati riproposta la festa di San Giuseppe

Per gli emigrati – e non solo -, la pubblica amministrazione “replica” la festa di San Giuseppe, in versione estate, che si celebra di consueto nel mese di marzo. L’appuntamento è per il giorno 11 agosto. Il programma. Ore 18,30, in piazza San Giuseppe, raduno dei personaggi: San Giuseppe, Maria, Angelo e Gesù Bambino, quindi i personaggi, accompagnati dai tamburinari e dai fedeli, sfileranno per le vie del quartiere. Alle ore 19,30, in piazza San Giuseppe, celebrazione della Santa Messa solenne. Si proseguirà: alle 20,30, piazza San Giuseppe, sacra rappresentazione: “La Fuga in Egitto”; alle 21,15, nel campetto accanto alla chiesa San Giuseppe: “Tavola di Fraternità” della parrocchia, con la presenza della scuola alberghiera “Euroform” di Canicattì , la scuola con i suoi alunni offriranno una degustazione di “Spingi di San Giuseppe”; per ultimo, granita al limone che sarà offerta dalla Gelateria “Mickey Mouse”.

Giovanni Blanda