Controlli serrati per il Ferragosto in provincia: niente falò, accampamenti e fuochi d’artificio

in Prefettura del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica con la partecipazione dei vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, del Sindaco di Agrigento, del Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale, dei Comandanti della Polizia Provinciale e della Polizia Municipale di Agrigento e della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle e del rappresentanti dell’Esercito e della Protezione Civile.

Nel corso della riunione, presieduta dal Prefetto, sono stati definiti i servizi di vigilanza e di controllo del territorio nei giorni 13, 14 e 15 agosto e segnatamente nelle notti tra sabato, domenica e lunedì, con particolare riferimento alla località balneare di San Leone, meta di cittadini del capoluogo, dei Comuni della provincia e di molti turisti.

Attenti servizi di specifica competenza saranno svolti dalla Polizia Stradale nelle principali arterie di comunicazione, con l’impiego dei dispositivi di rilevazione della velocità e degli etilometri per il controllo ed il contrasto della guida in stato di ebrezza.

Anche in relazione a disposizioni regionali ed all’adozione da parte del Sindaco di Agrigento di un’ordinanza che vieta i bivacchi e gli attendamenti nelle spiagge, nonché l’accensione di falò e fuochi di artificio, si è concordato che i servizi saranno svolti anche a piedi lungo la spiaggia e nell’area della località balneare con la finalità di contrastare il verificarsi di tali comportamenti da parte dei cittadini.

Specifici servizi saranno svolti altresì nel centro storico con personale a piedi e a bordo delle autovetture. All’imponente dispositivo di vigilanza parteciperà personale delle Forze di polizia, della Polizia locale e provinciale, dell’Esercito, della Capitaneria di porto e della Guardia di Finanza che interverranno anche con motovedette che sorveglieranno il litorale. Saranno operativi anche gruppi di volontari.

Analoghi servizi sono previsti in tutto il territorio rivierasco e negli altri Comuni della provincia interessati dalla presenza di turisti e villeggianti dove saranno intensificati i dispositivi di vigilanza.

Tutti i partecipanti hanno assicurato il pieno concorso nelle attività richieste ed il Prefetto, nel sottolinearel’interesse collettivo al rispetto delle regole, invita tutti alla massima attenzione e sensibilizzazione affinché le legittime attività di svago si svolgano senza rischi per la pubblica e privata incolumità.

Nella medesima seduta hanno formato oggetto di verifica le proposte progettuali presentate dai Comuni individuati come destinatari di contributi nell’ambito della ripartizione del Fondo per la Sicurezza Urbana per il triennio 2021-2023, integrato per l’anno in corso dal Fondo Unico Giustizia, effettuata con Decreto del Ministero dell’Interno adottato di concerto con il Ministero dell’economia per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dell’abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti.

I Comuni beneficiari del finanziamento, ammontante a 14.388 euro, sono stati individuati tra i Comuni litoranei in relazione alle presenze nelle strutture ricettive in base ai dati ISTAT e, nella provincia di Agrigento, pertanto, sono stati individuati i comuni di Cattolica Eraclea, Montallegro e Realmonte che, invitati dalla Prefettura a presentare domanda prospettando le misure e/o i mezzi che intendonoadottare, potendo destinare il contributo a spese correnti o d’investimento, hanno proposto le azioni individuando altresì le aree di più specifico interesse.

Il CPOSP ha espresso parere in ordine alla coerenza ed alla ammissibilità delle iniziative ed i progetti saranno, pertanto, trasmessi al Ministero per il conseguente finanziamento.

Il Prefetto esprime soddisfazione per il sollecito riscontro assicurato dai comuni interessati nel cogliere l’opportunità offerta dal contributo che, sebbene non di rilevante entità, potrà fornire un utile supporto alle azioni sullo specifico obiettivo svolte sui territori in particolare dalle Polizie Municipali.