Licata, dimentica il freno a mano e l’auto finisce in mare

Capitaneria di Porto e Vigili del Fuoco sono a lavoro sulla parte finale della Banchina Marinai d’Italia dove, per cause in corso di accertamento, un’autovettura è finita in mare. Impegnati anche i sommozzatori per individuare il mezzo.

A bordo al momento dell’inabissamento non c’era fortunatamente nessuno. Il mezzo, un Ulysse, sarebbe finito in acqua a causa di una disattenzione del guidatore che avrebbe dimenticato l’inserimento del freno a mano al momento del parcheggio. Si attende l’arrivo di una gru per estrarlo dall’acqua.