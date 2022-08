Turista derubata mentre si trova in ristorante: caccia al ladro

Una giovane turista è stata derubata della sua borsa mentre si trovava seduta ai tavolini dell’area esterna di un locale in piazzetta San Calogero. La vittima non ha potuto fare altro che rivolgersi al 112. Nella zona sono accorsi i carabinieri che adesso si stanno occupando delle indagini.

Ad agire sarebbe stato un giovane extracomunitario, approfittando di un momento di confusione, per poi allontanarsi velocemente dalla zona, utilizzando come via di fuga la scalinata della vicina salita Felino, quella che da piazza San Calogero, porta alla via San Vito.

All’interno della borsa c’erano alcune centinaia di euro, documenti, un mazzo chiavi, ed altri effetti personali. I militari del nucleo Radiomobile, hanno raccolto la testimonianza della ragazza, e una mano d’aiuto all’attività investigativa si spera possa arrivare dagli impianti di video sorveglianza, presenti nella zona.