Dottorati di ricerca, l’Università di Palermo seleziona aziende partner

Con Decreto Ministeriale 09 aprile 2022, n. 352 il Ministero dell’Università e della Ricerca finanzia borse di dottorati di ricerca innovativi di durata triennale a valere sul PNRR, Missione 4, componente 2 “Dalla Ricerca all’Impresa”, nell’ambito dell’Investimento 3.3 “Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l’assunzione dei ricercatori dalle imprese”, per il Ciclo XXXVIII, anno accademico 2022/2023.

Nello specifico, la misura mira al potenziamento delle competenze di alto profilo, in modo particolare nelle aree delle Key Enabling Technologies, mediante l’istituzione di programmi di dottorato dedicati, con il contributo e il coinvolgimento delle imprese.

L’ateneo di Palermo ricerca imprese partner

Il DM 352/2022 prevede l’attribuzione di € 4.380.000,00 all’Università degli studi di Palermo.

L’Ateneo di Palermo ricerca imprese partner dei percorsi di dottorato innovativi, disponibili a co-finanziare al 50% le borse di dottorato attribuite dal DM 352/2022.

I dettagli per le imprese, i dottorati da avviare entro il 31 dicembre 2022

Il costo unitario per ogni singola borsa di studio, per l’intero triennio, determinato dal Ministero, è pari a € 60.000,00, di cui € 30.000 euro sono a carico dell’impresa partner, che potrà eventualmente dilazionarli con importi di 10.000,00 euro per gli anni 2022, 2023, 2024.

L’Impresa potrà proporre programmi di dottorato di proprio interesse nell’ambito degli argomenti previsti dal PNRR, il dottorando vincitore della selezione potrà svolgere la sua attività per 18 mesi presso l’impresa.

I percorsi di dottorato di ricerca, di durata triennale, si svolgono secondo i termini previsti dai regolamenti delle Università nel rispetto delle tempistiche relative ai percorsi di dottorato interessati.

Le attività dei dottorati finanziati ai sensi dell’art. 4 del D.M. 352/2022 devono essere comunque avviate entro il 31 dicembre 2022.

Se interessati, si chiede di contattare l’Ateneo di Palermo, entro il giorno 10 settembre ai seguenti indirizzi mail: dottorati@unipa.it; andrea.pace@unipa.it; antonina.pirrotta@unipa.it.

Sarà l’Ateneo stesso che contatterà le imprese interessate per concordare la Convenzione che siglerà l’accordo di co-finanziamento della borsa.