Ignazio Abbate nuovo Coordinatore Regionale della Comunicazione dell’UDC

Ignazio Abbate è il nuovo Coordinatore regionale della comunicazione dell’UDC. La nomina è arrivata direttamente dal Coordinatore Regionale, On. Decio Terrana, dopo le consultazioni effettuate in settimana con il Segretario Nazionale, On. Lorenzo Cesa. Un incarico strategico di straordinaria importanza a poche settimane dall’appuntamento elettorale che vede l’UdC al via con grandi aspettative dettate dalla politica di rinnovamento adottata nel nuovo corso degli ultimi mesi.

“Ringrazio gli amici Lorenzo Cesa e Decio Terrana per questo riconoscimento. Per me è un onore poter ricoprire un ruolo così importante in un momento cruciale per il futuro del partito sia a livello regionale che nazionale. Posso garantire il mio massimo impegno e la mia passione, gli stessi che ho messo in campo fin da quando ho deciso di sposare questo stimolante progetto dello scudo crociato. Ci stiamo preparando al meglio per le prossime scadenze elettorali che affrontiamo con grande entusiasmo e voglia di tornare ad essere un punto di riferimento per i cittadini che storicamente si sono sempre riconosciuti nel nostro simbolo. Nei prossimi giorni continueremo gli incontri serrati con altre personalità di spicco che hanno aderito o lo stanno per fare al nostro progetto politico. Il mio compito sarà quello di offrire ai cittadini la massima trasparenza nella comunicazione delle nostre idee e coinvolgerli nelle nostre scelte. Perché la politica deve tornare al centro della vita quotidiana di ognuno di noi”.