Licata, sorpresi ad abbandonare rifiuti per strada: tre sanzionati

A Licata la Guardia di Finanza e la Polizia Municipale hanno sanzionato tre persone colte in flagrante mentre depositavano rifiuti ingombranti su suolo licatese.

Per i due uomini e la donna beccati, sono scattate multe da 600 euro a testa. In un caso, uno dei soggetti sanzionati proveniva addirittura da Caltanissetta ed era intento a scaricare in una zona periferica del territorio ferro vecchio e altro materiale ingombrante. “Ringrazio le forze dell’Ordine impegnate in queste operazioni voglio precisare che terremo alta la guardia anche nelle prossime settimane perchè la tutela ambientale deve essere un sentimento da trasmettere alla collettività”, dichiara il vicesindaco Antonio Montana. “Non è possibile – evidenzia ancora il vicesindaco – che si ripulisce un luogo e a distanza di poche ore la situazione torna peggiore di prima. Non possiamo più tollerare situazioni come queste”.