Tragico incidente stradale a Licata: morto 15enne

Tragico incidente stradale intorno a mezzanotte in via Torregrossa, all’altezza dello svincolo che immette su Piano Cannelle.

Per cause in corso di accertamento da parte di Carabinieri e Polizia, a scontrarsi sono stati una Fiat Panda e un ciclomotore. Ad avere la peggio, i due giovani sul mezzo a due ruote. Uno dei quali Emanuele Piacenti, 15 anni, a causa dell’impatto ha perso la vita.

Entrambi sono stati trasportati all’ospedale San Giacomo d’Altopasso da un’ambulanza del 118 giunta sul posto ma per Piacenti, non c’é stato nulla da fare.

L’altro ragazzo è stato invece sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.

Sia il ciclomotore che la Fiat Panda hanno riportato gravi danni.