Campobello di Licata, il Comune aderisce al coordinamento “Rete della cultura”

Dopo mesi di richieste, lettere, battaglie, da parte della “Rete degli Assessori alla Cultura, Turismo e Spettacolo” dei Comuni siciliani, “finalmente la regione siciliana ha recepito la normativa nazionale sugli spettacoli in vigore nel resto dello Stivale già da due anni”. Si tratta di una norma importante che permetterà di snellire le pratiche burocratiche non solo ai comuni, ma anche alle stesse questure in materia di autorizzazioni per quanto riguarda gli spettacoli dal vivo. L’assessore municipale, Calogero Patti – che ne ha dato comunicazione -, ha aderito al coordinamento.

Giovanni Blanda