Drogato e senza patente, 21enne arrestato per omicidio stradale

Imbottito di droga, privi di patente e a bordo di un Porsche Suv non assicurato: e’ stato arrestato il ventunenne che giovedi’ scorso aveva tampanato un’auto lungo la tangenziale autostradale di Messina e causato la morte di una delle persone che si trovavano a bordo. la misura cautelare e’ stata eseguita ieri dalla polizia stradale: il giovane e’ indagato per il reato di omicidio stradale aggravato dallo stato di alterazione psicofisico, dalla mancanza del titolo abilitativo alla guida, oltre che dal mancato rispetto delle norme del Codice della strada.

Le indagini, condotte dalla Sottosezione Autostradale di Messina A-20 e coordinate dalla Procura della Repubblica di Messina, hanno consentito di ricostruire la dinamica dell’incidente: il giovane viaggiava a forte velocita’ alla guida di un SUV Porsche di grossa cilindrata, sprovvisto di copertura assicurativa, che, proprio a causa del mancato rispetto delle norme del codice della strada, avrebbe tamponato violentemente l’auto sulla quale sedeva la vittima insieme ad altri familiari rimasti lievemente feriti. Il ragazzo, inoltre, era privo di patente, in quanto gli era gia’ stata ritirata, ed in stato di alterazione psicofisica per l’assunzione di stupefacenti.