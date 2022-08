Naro, Mariateresa Geraci nuovo assessore della giunta Brandara

In seguito alle dimissioni dell’assessore Incorvaia, il sindaco di Naro Maria Grazia Brandara ha provveduto questa mattina a rimodulare le deleghe assegnate e nominare un nuovo componente della giunta: si tratta di Mariateresa Geraci, che sarà anche il nuovo vicesindaco. “Conosco Mariateresa fin dalla sua giovinezza – commenta Brandara – e ho sempre avuto modo di apprezzarne l’impegno e la determinazione, così come tutti i naresi ne conoscono la disponibilità ad impegnarsi per qualunque cosa sia utile alla nostra città”.

A lei andranno le deleghe Lavori pubblici; Promozione turistica e culturale; Infrastrutture e patrimonio comunale; Sicurezza del cittadino. Ecco tutte le altre: A Stefano Barberi, Sport; Protezione Civile; Servizio Idrico Integrato; Ciclo Integrato dei Rifiuti; Servizi Cimiteriali; Verde Pubbico; Ambiente ed Economia Circolare; Pubblica Illuminazione; Politiche Agricole; Randagismo. A Valentina Gueli Alletti: Servizi Sociali; Cantieri Lavoro; Pari Opportunità e Inclusione Sociale; Politiche e Servizi Scolastici. A Salvoemiliano Paschia: Trasparenza e Anticorruzione; Patrimonio Immobiliare; Sviluppo Economico e Attività Produttive; Imprenditoria Giovanile; Promozione e Incentivazione START UP; Digitalizzazione; Politiche Giovanili; Spettacolo; Controllo, rispetto dei Contratti e Regolamenti.

Il sindaco ha trattenuto, per il momento, le deleghe a: Personale, Polizia Municipale, Bilancio e Finanze.