Parcheggio della Guardia di Finanza su terreno confiscato a Riina

Sono stati aggiudicati i lavori per il collegamento tra la via dei Vespri Siciliani e la via Gagini e per la sistemazione di un’area limitrofa che verrà adibita a parcheggio della Tenenza della Guardia di Finanza di Corleone. La ditta, “Impresa Edile Stradale Capobianco Giuseppe”, aggiudicataria dei lavori, dal momento della consegna che avverrà nei prossimi giorni, avrà 60 giorni di tempo per realizzarli. Il progetto redatto dall’architetto Filippo Diana, in collaborazione con l’Ufficio Lavori pubblici diretto dall’ingegnere Massimo Grizzaffi, il cui quadro economico è di complessivi 45.000 euro, prevede un primo intervento nella sede stradale dove verranno realizzate tutte le opere propedeutiche alla realizzazione della carreggiata in conglomerato bituminoso. Un altro intervento prevede la sistemazione di un’area che verrà adibita a parcheggio ad uso esclusivo della Guardia di Finanza. L’infrastruttura sarà realizzata su una porzione di terreno confiscato al boss Totò Riina, limitrofa alla Caserma.