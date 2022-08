Pullara: Asp di Agrigento ancora al palo il ripristino delle 36 ore per Infermieri e Oss. Mentre i reparti negli ospedali agrigentini continuano ad essere al collasso

Nonostante i miei ripetuti interventi e sollecitazioni presso l’Azienda Sanitaria di Agrigento il ripristino delle 36 ore lavorative per gli infermieri e gli Oss impegnati ed assunti con il contratto covid è rimasta ferma al palo.

Ricordo che durante le molteplici audizioni della Commissione di Monitoraggio e Verifica delle Leggi, di cui sono Presidente, io stesso avevo proposto e raccomandato a tutta la direzione aziendale dell’Asp di Agrigento di ripristinare le ore lavorative degli Infermieri e Oss a fronte delle numerose criticità presenti in molti reparti di tutti e 5 i nosocomi della provincia di Agrigento e per sopperire alla mancanza di medici, problema, come più volte detto di carattere nazionale. In quelle sedi la direzione sanitaria sembrava avesse accolto la mia raccomandazione rassicurando nel breve periodo una soluzione celere ed efficace.

A tutt’oggi, come già detto, ancora nessun provvedimento è stato preso e dall’ultima audizione sono trascorsi circa 30 giorni.

A questo si aggiunge che la situazione dei lavoratori Oss è aggravata dal fatto che sia le graduatorie a tempo determinato che i comandi sono fermi.

Chiedo per l’ennesima volta alla direzione aziendale – conclude Pullara – di non perdere altro tempo perché già tanto se ne perso, ad affrettarsi a compiere tutti gli atti necessari affinchè il ripristino delle ore venga fatto al più presto possibile senza altri indugi.