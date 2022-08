Sicilia Cabaret a San Leone

Ancora tanti sono gli eventi in programma per “Destinazione Agrigento”: musica, sport, teatro e tanto divertimento. L’Estate Agrigentina, che vede insieme il Comune di Agrigento, il Parco Archeologico della Valle dei Templi, la DMO-Distretto Turistico Valle dei Templi, col patrocinio dell’Assessorato regionale del Turismo, prosegue dopo il grande successo di ieri della Notte di San Lorenzo, riuscitissima malgrado il cielo in parte coperto. Intanto, a Montaperto, il complesso bandistico “Vincenzo Bellini” diretto dal M° Carmelo Mangione è riuscito a emozionare il pubblico nel piccolo borgo e i numerosi visitatori accorsi da ogni parte. Numerosi hanno assistito all’inaugurazione della spettacolare installazione videomapping “Palingenesis”, in piazza San Giuseppe, un percorso alla scoperta del mito e dei riti associati alla dea Demetra realizzato in collaborazione con CoopCulture. Sarà riproposto tutte le sere fino al 22 agosto a più riprese con un countdown che ne annuncerà ogni avvio. Domani si aprirà l’Ellenic Music Festival al Teatro della Valle dei Templi di Piano San Gregorio. Due serate con grandi musicisti e, in particolare, due band: The Notwist e Subsonica. Tante risate sono garantite al pubblico che sabato 13 agosto assisterà alla kermesse degli artisti di Sicilia Cabaret con Matranga e Minafò, I 4 gusti, Dalila Pace, Antonio Balistreri, Ciccio Librera “Batman”, Riccardo Pace, Claudione e Saw. Lo spettacolo è gratuito e si svolgerà a Piazzale Giglia a San Leone dalle 21,30.