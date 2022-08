Una Ragazza per il Cinema a Ravanusa, vince Arianna Porrello da Licata

Nella centralissima Piazza I° Maggio, davanti ad un bagno di folla a Ravanusa si è svolta una tappa del concorso Nazionale “Una Ragazza per il Cinema”. Ben 26 modelle si sono dati battaglia sfilando in abito Casual, da Sera e in Costume. La manifestazione voluta fortemente dal consigliere comunale Gianfilippo Lombardo è stata patrocinata dall’amministrazione comunale retta dal sindaco Carmelo D’Angelo. L’Evento è stato presentato dai noti artisti Cristiano di Stefano e Noemi Moschitta alla presenza dei patron del concorso Antonio Lo Presti e Daniela Eramo. Tra un uscita e l’altra il pubblico è stato deliziato dalle Canzoni di Monica Brunco, dai balli di Dalia Ienna e Claudio Ribellino e dallo straordinario cabarettista Carmelo Caccamo alias Donna Santina. Un arduo compito ha dovuto svolgere nella scelta delle ragazze la giuria, per l’occasione composta da Gianfilippo Lombardo consigliere comunale, Giovanni Di Caro ex consigliere e appassionato di video montaggi, Elvira Asaro promoter, Angelo Di Bella Manager di Moda, Bennardo Campo Commissario TaoArt e dal dottor Pisano.

Ha staccare il biglietto direttamente per la finale dell’11 settembre al Teatro Antico di Taormina è stata Arianna Porrello 17 anni di Licata. Accedono alle selezioni successive altre 12 ragazze a cui sempre la giuria ha assegnato altre fasce e sono Federica Scaranrini di Caltanissetta, Desiana Bruno di Delia, Elysea Maira di San Cataldo, Sofia Pirone di Gela, Giulia Sorce di Caltanissetta, Francesca Margiotta di Mazzarino, Darlyn Biffetto di Favara, Marisol Montana di Licata, Amina Castellana di Racalmuto Maria Rita Grimaldi da Ribera, Emily Terrana di Ravanusa. Anche l’assessore Lisa Alaimo si è detta soddisfatta ed ha dichiarato che lavorare in sinergia spesso può portare ad ottimi risultati.