Affonda gommone nel mare di San Leone

Un gommone è affondato nel mare antistante il lido La perla a San Leone.

A bordo si trovavano sette persone, turisti italo francesi che sono stati soccorsi e portati in salvo dal personale della Capitaneria di porto di Porto Empedocle.

Tragedia sfiorata, dunque, questo pomeriggio a San Leone nelle acque prospicenti il lido “La Perla”, un natante da diporto si è ribaltato e sono finite in acqua diverse persone – spiega un comuniucato della Capitaneria.

L’evento si è verificato nelle prime ore del pomeriggio di oggi, attorno alle 15:00 quando la Sala operativa della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle è stata tempestata da diverse segnalazioni di bagnanti che riferivano la presenza di un natante capovolto con la presenza in mare di 7 persone di cui 3 adulti e 4 bambini.

Immediatamente si è messa in moto la macchina dei soccorsi, la sala operativa ha inviato in zona una motovedetta deputata al soccorso, un Gommone ed una squadra da terra. Contestualmente ha coordinato le operazioni in zona dirottando tutte le imbarcazioni presenti nelle immediate vicinanze del sinistro.

Fortunatamente tutte le persone sono state tratte in salvo nel giro di pochi minuti, anche grazie alla presenza di altri diportisti in zona.

Le cause del sinistro sono ancora in corso di accertamento, ad ogni modo la Capitaneria di Porto Guardia Costiera, sensibilizza tutti i diportisti che vogliono trascorrere una serena giornata di mare al controllo delle previsioni del tempo ed al rispetto delle norme di sicurezza prima di ogni uscita con la propria barca.