Autista ubriaco provoca incidente sul ponte Morandi: denunciato

Si era ribaltato sul viadotto Morandi con la sua auto, dopo uno scontro con un’altra auto con a bordo una coppia di anziani.

Dopo i controlli di rito, i carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile che sono intervenuti sul posto, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura di Agrigento, il trentottenne di Porto Empedocle, per guida in stato di ebbrezza.