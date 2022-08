Parcheggiatore abusivo in escandescenza dopo controllo

Momenti di tensione davanti il supermercato R7 in via Crispi ad Agrigento dove un giovane immigrato è andato in escandescenza a seguito di un controllo effettuato dalla polizia.

L’uomo si era piazzato davanti l’esercizio commerciale e stava facendo di fatto il parcheggiatore abusivo quando è scattato l’accertamento degli agenti.

Alla richiesta di esibire i documenti il giovane è andato in escandescenza mostrando sofferenza alle domande. Ci sono voluti ben quattro poliziotti della sezione Volanti a riportare la calma, identificarlo e portarlo alla vicina caserma.