Portum, il primo gin che parla agrigentino e nasce a due passi dalla Scala dei Turchi

Quattro amici, una passione, un sogno realizzato. Nasce così Portum London Dry, il primo gin fatto con prodotti coltivati e raccolti ad Agrigento e dintorni. Anima inglese e corpo italiano, Portum è il primo gin che parla agrigentino con l’ambiziosa iniziativa imprenditoriale avviata da quattro amici, prima che soci, originari di Porto Empedocle.

Portum non vuole essere solo un gin: è espressione del legame tra quattro amici e la condivisione di un sogno, dove gusto e amore per la propria terra si coniugano in una serie di sorsi. Sedotti dal fascino di una terra che é madre dei migliori prodotti e dalla fortuna di essere nati a due passi dalla Scala dei Turchi, ha origine l’idea di Portum Dry Gin. Per migliorare continuamente il progetto si avvale di bartenders, mixologist, ristoratori, farmacisti, botanici, agricoltori, appassionati che hanno collaborato ognuno con le proprie competenze ed esperienze, per far sì che il Portum Gin sia qualcosa di unico e speciale. Portum è realizzato accostando aromi straordinari derivanti da botaniche selvatiche della Sicilia più incontaminata. La botanica è raccolta a mano rispettando il rapporto con il territorio naturale e tutelando la sua biodiversità.

Portum è un termine complesso: in vari contesti può tradursi in “porto”, “casa” o “approdo”. Ed è a tutti questi concetti che la nascita di Portum Dry Gin risulta ispirata. La Scala dei Turchi e il suo originario ruolo come approdo sicuro delle navi arabe più di mille anni fa, al contempo casa e luogo dalla bellezza impareggiabile, si è resa musa ispiratrice di un prodotto che, condensando gli ingredienti tipici della Sicilia, vuole essere il “porto sicuro“ di tutti gli amanti del distillato.

Portum è custodito in un’elegante bottiglia i cui colori riprendono il tipico tramonto che è possibile scorgere dalla nota e menzionata spiaggia dell’agrigentino. Il blu che nelle sue distinte sfumature riassume cielo e mare, il bianco perla della nostra famosa marna, l’oro della sabbia e il rosso che rende infuocato il cielo al calar del sole si incontrano in un disegno che accoglie al centro il logo.

Lo spirito di Portum si esprime nell’unione delle 10 botaniche che lo compongono. Queste vengono fuse mediante una raffinata procedura di distillazione affidata alla Distilleria Mezzanotte, grazie alla quale prende vita un gin fuori dagli ordinari contorni: dal sapore fresco, delicato e al contempo deciso, capace di far cogliere a ogni palato l’essenza del mare e della bella stagione che ne fa da palcoscenico.