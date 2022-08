Tifoso del Catania morto in un incidente stradale

Incidente mortale sulla strada statale 121 ‘Catanese’ dove il traffico è stato provvisoriamente bloccato in direzione Catania a causa di un tamponamento avvenuto al km 15, in territorio comunale di Belpasso. Nell’incidente, una persona ha perso la vita. Si tratta di un 35enne, Andrea La Spina, che viaggiava sulla sua moto.

Sull’incidente – che è avvenuto intorno alle 18 – si sta cercando di ricostruire la dinamica, pare che il centauro abbia perso il controllo del mezzo finendo sotto il guardrail che separa le due carreggiate. L’uomo stava probabilmente rientrando dal campo sportivo di Ragalna dove la sua squadra del cuore il Catania sta effettuando la preparazione in vista della stagione sportiva.

Sulla tragica fine del centauro catanese interviene il presidente del Catania Ssd, Ross Pelligra con un messaggio affidato ai social: “Ciao Andrea, non ti dimenticheremo. Siamo sconvolti e profondamente addolorati, dinanzi a una tragedia del genere tutto passa in secondo piano – scrive il patron -. Il Catania non dimenticherà Andrea, così innamorato di questi colori e delle squadra della sua città. Con il cuore, siamo vicini alla famiglia La Spina. Una delegazione del nostro club parteciperà ai funerali”.

A quanto pare il giovane stava rientrando in città dopo essere stato a Ragalna dove si allena il Catania Ssd. Sulla dinamica dell’incidente mortale, indagano i carabinieri e gli agenti della polizia municipale di Belpasso.