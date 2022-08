Trovato morto il 21enne scomparso da giorni, disposta autopsia

La Procura di Marsala ha disposto l’autopsia sul corpo di Manuel Spagnolo, il giovane di 21 anni ritrovato morto, dagli operatori della Protezione civile comunale di Gibellina, all’interno di un casolare di contrada Gessi a Salemi. Al momento non è stato ancora deciso quando verrà effettuata. Ieri, dopo il ritrovamento, il medico legale Tommaso Lipari ha effettuato l’ispezione cadaverica. Il giovane, dicono gli investigatori, più volte era stato ospite di alcune comunità. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Spagnolo abitante a Salemi era scomparso nella notte tra il 10 e l’11 agosto scorso. Il sindaco di Salemi Domenico Venuti, al momento della scomparsa del giovane, aveva fatto un appello pubblico per aiutare le ricerche. La prefettura di Trapani aveva attivato il piano per le persone scomparse.