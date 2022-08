Aggiudicata gara per la manutenzione straordinaria delle Strade Provinciali n. 26C, 26D e 75

Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento interverrà con lavori di manutenzione straordinaria su alcune strade provinciali della zona nord. L’Ufficio Gare ha infatti aggiudicato l’appalto per i Lavori di manutenzione straordinaria per l’eliminazione delle condizioni di pericolo sulle Strade Provinciali n. 26-C S. Stefano Quisquina-confine prov. di Palermo, n. 26-D Borgo Pasquale-stazione Valledolmo e n. 75 Siculiana-Montallegro. La gara, svolta in modalità telematica tramite indagine di mercato ai sensi della legge 120/2020, è stata aggiudicata all’impresa SEG srls di Agrigento, che ha offerto il ribasso del 33,518% sull’importo soggetto a ribasso di 533.500,00 euro, per un importo netto di 354.681,47 euro più Iva, ai quali si aggiungono 16.500,00 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (importo contrattuale complessivo di 371.181,47 euro). Alla gara hanno preso parte 263 imprese.

A breve sono previste la firma del contratto d’appalto e la consegna dei lavori, finanziati con il programma straordinario di manutenzione della rete viaria interna (Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 49/2018). Sono previste, tra le altre, opere in muratura, realizzazione di gabbionate, ripristino della sede stradale con conglomerato bituminoso, ripristino della segnaletica verticale, secondo le indicazioni dei tecnici del Settore Infrastrutture Stradali. I lavori dovranno essere eseguiti in 365 giorni lavorativi consecutivi dalla data di consegna.