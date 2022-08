Auto si ribalta e finisce in un fossato: morto 44enne

Incidente stradale mortale si è registrato la notte tra venerdì e sabato lungo la Sp 16, Mirabella Imbaccari-Piazza Armerina.

A perdere la vita Fabio Azzolina, 44 anni, celibe, residente a Mirabella Imbaccari, ma originario di Aidone, nel cui centro dell’Ennese, gestiva un’avviata azienda agricola a Borgo Baccarato, frazione aidonese.

La vittima viaggiava in compagnia di un’altra persona (rimasta illesa) a bordo di una Fiat Panda 4 x 4 quando, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, dopo aver perso il controllo del mezzo, si è ribaltata, finendo rovinosamente la sua corsa contro una cunetta laterale.

A nulla sono valsi i tentativi mossi dai sanitari del 118 per strapparlo alla morte. I rilievi del sinistro sono stati compiuti dagli agenti di una volante del Commissariato di ps di Piazza Armerina. Fabio Azzolina, vittima di questa tragedia, si era trasferito da poco in Sicilia, in quanto prima viveva nel Milanese e lavorava nel settore economico-finanziario.