Distretto D5, avviso accreditamento enti al registro dei servizi scolastici per minori

Il Coordinatore del Distretto Socio-Sanitario D5, Angela Silvana Burgio, rende noto che al fine di avviare i servizi scolastici rivolti ai minori disabili, intende procedere all’individuazione di soggetti fornitori mediante l’iscrizione al Registro d’Accreditamento del Distretto D5 Licata – Palma di Montechiaro.

L’iscrizione è aperta alle Imprese sociali, alle Cooperative sociali e loro Consorzi iscritti all’Albo regionale ex art.26 L.R. 22/86 nella sez. inabili, in possesso dei requisiti previsti dallo specifico Patto d’accreditamento.

La richiesta d’accreditamento deve essere redatta esclusivamente sull’apposito modulo e deve essere corredata da tutti i documenti richiesti in calce alla stessa e sottoscritta, a pena d’esclusione, dal legale rappresentante ed inviata esclusivamente a mezzo PEC, entro le ore 10,00 del 22 agosto 2022 all’ indirizzo: protocollo@cert.comune.licata.ag.it.

Gli allegati e il Bando possono essere scaricati dai siti web istituzionali www.comune.licata.ag.it per il Comune di Licata e www.comune.palmadimontechiaro.ag.it per il Comune di Palma di Montechiaro.

Gli Enti del privato sociale, già iscritti nel Registro distrettuale nell’anno scolastico 2021/2022, entro la medesima data, dovranno confermare o meno, sotto la propria responsabilità, il permanere dei requisiti per l’iscrizione, di essere in regola con la normativa del Codice del Terzo Settore dimostrando di avere, eventualmente, modificato l’atto costitutivo e lo statuto e di non perseguire scopo di lucro, pena la cancellazione dal Registro Distrettuale per l’anno scolastico 2022/2023.