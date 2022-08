Donna 48enne muore dopo intervento bypass gastrico per dimagrire

Una donna di 48 anni è morta all’ospedale di Messina a dove era stata ricoverata per le complicanze dovute a un intervento chirurgico per la creazione di un bypass gastrico effettuato in una clinica privata.

La donna si era sottoposta all’intervento per dimagrire.

Aperto un fascicolo dalla Procura per capire la causa della morte della donna.

Con ogni probabilità verrà eseguita l’autopsia sul corpo della donna originaria di Modica dove risiedeva.