Licata, scoppia incendio in appartamento: nessun ferito

Un incendio è scoppiato in una palazzina in via Rettifilo Garibaldi a Licata.

L’allarme è stato dato da alcuni residenti della zona, dopo aver visto fiamme e fumo nero uscire da una finestra dell’appartamento all’ultimo piano di uno stabile.

I pompieri si sono precipitati sul posto e si sono messi al lavoro. Molto probabile che le fiamme sono scaturite dai fornelli della cucina. Nessun ferito fortunatamente.