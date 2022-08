San Leone, “Una spiaggia per tutti “

Firmato un protocollo d’intesa tra l’Associazione “Nuove Ali” di Agrigento, il Comune di Agrigento, l’Holiday Park e il Rotary club.

“Una spiaggia per tutti “ garantisce alle persone con disabilità motoria l’accesso in spiaggia e in mare senza alcuna barriera e lo svolgimento di attività sportive, turistiche e ricreative.

Il servizio si svolgerà presso l’Holiday Park tutti i giorni (eccetto i festivi) dalle ore 9.00 alle ore 13.00 fino al 31 agosto e prevede l’installazione di una passerella per disabili, postazioni dedicate (ombrelloni, gazebo e sdraio), possibilità di utilizzo gratuito della carrozzina jobs e l’assistenza gratuita di due tecnici specializzati (istruttore di nuoto e aiuto istruttore).

La finalità del progetto è quella di migliorare la fruibilità, l’autonomia, l’integrazione e la partecipazione sociale dei soggetti con disabilità, nonché quella di migliorare il benessere ed incrementare la cultura dell’accoglienza turistica.