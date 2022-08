Scooter si scontra con un’auto in sosta: ferito centauro

Ancora un incidente a San Leone in viale delle Dune.

Intorno alle quattro del mattino uno scooter Honda Sh, per cause in fase di accertamento, si è scontrato contro un’automobile Volkswagen che si trovava in sosta sul ciglio della strada sulle strisce blu.

Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine e i sanitari del 118 che hanno trasferito il centauro in ospedale; non sono ancora state rese note le sue condizioni di salute.