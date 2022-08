Evaso due volte in 48 ore dai domiciliari: arrestato

Un siracusano di 32 anni, agli arresti domiciliari, con diversi precedenti per spaccio e furto, era stato arrestato appena 48 ore fa dai carabinieri del Nucleo radiomobile di Siracusa poiché evaso e mentre stava mettendo a segno dei furti su delle auto parcheggiate in un residence.

Per tali fatti era stato nuovamente sottoposto ai domiciliari. Neanche 48 ore dopo, una pattuglia non lo ha trovato in casa e, dopo aver avviato le ricerche, lo ha rintracciato in una via principale del capoluogo mentre era intento a godersi una passeggiata.

L’uomo è stato nuovamente arrestato e sottoposto ai domiciliari.