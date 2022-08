Giochi antichi siciliani: come si divertivano i nostri nonni prima dell’avvento della digitalizzazione

C’era una volta un tempo senza internet, né smartphone né PC. Come si divertivano allora i nonni prima dell’avvento della digitalizzazione? Gli adulti, probabilmente, si ricorderanno di alcuni di questi giochi con cui si passavano i pomeriggi nei cortili, oppure li avranno sentiti narrare nelle storie dei parenti più anziani. In quest’articolo resteremo ancorati alle tradizioni dell’intrattenimento in Sicilia, tornando indietro alle ‘foto’ in bianco e nero dello scorso secolo, prive quindi di tv e videogames, quando non si potevano organizzare nemmeno le gite verso i moderni parchi di divertimento o quelli acquatici come Etnaland e AcquaPark Monreale. Nonostante la carenza di tutti questi svaghi che oggi diamo per scontati, papà e nonni trovavano comunque un modo per non annoiarsi mai, usando molta fantasia e divenendo così gli sviluppatori dei loro stessi giochi.

Acchiana ‘u patri cu tutti ì so‘ figghi

Il nostro viaggio tra i passatempi tradizionali dei nonni siciliani comincia con quello che è ritenuto un parente stretto del gioco della “cavallina”. Il nome richiama allo svolgimento del vero e proprio gioco: il primo giocatore appoggiandosi con le braccia a muro doveva sorreggere il peso degli altri compagni, che saltavano su, uno alla volta, formando un unico pilastro umano, fino a quando ovviamente il primo componente non resisteva più e cadeva a terra con il resto del gruppo. La formula d’apertura detta dal primo giocatore era “Acchiana ‘u patri cu tutti ì so’ figghi“, mentre gli altri compagni rispondevano “‘U figghiu“. C’era poi addirittura una filastrocca da recitare dall’ultimo giocatore prima di saltare e che ne anticipava la vittoria e che possiamo leggere in questo articolo di ilSicilia.

‘A Strummula: una quasi antenata della roulette

Arriviamo ora all’antenato di tutti i giochi siciliani per eccellenza. In molti oggi conosceranno “‘A Strummula” grazie alla scena finale del celebre film Baaria, diretto da Giuseppe Tornatore, che nel 2009 è riuscito ad aggiudicarsi un Nastro d’Argento e due David di Donatello. L’obiettivo del gioco era far compiere alla propria strummula, una sorta di trottola costruita in maniera artigianale, il maggior numero di giri rispetto a quelle degli avversari. Ecco perché questo gioco viene definito da molti come un antenato della moderna roulette, elemento cardine dei casino anche virtuali, di cui siti comparatori come Bonusfinder Italia, forniscono le scelte migliori presenti sul web. Ma come andava a finire questa roulette rudimentale? Alla fine chi perdeva, definito l'”appuzzatu“, poteva subire come pegno la distruzione della sua stessa strummula a colpi di chiodi (“pizziate“). Ultima annotazione: se avete già visto, o vi capiterà di vedere Baaria non prendete per fedelissima la riproduzione della scena, dato che il regista Tornatore si lascia andare a un finale alquanto fantasioso, che ovviamente tralasciamo per motivi di spoiler.

Mazza e Pintureddu

Concludiamo il nostro viaggio nei giochi antichi siciliani con un altro spasso che i nostri nonni dovevano organizzare da soli, dalla A alla Z. Ci riferiamo alla preparazione prima di giocare a “Mazza e Pintureddu“, passatempo nato a Palermo e conosciuto in altre zone di Italia come la “Lippa“. Per la partita servivano tre paletti di legno, due più lunghi di 50 cm rispetto al terzo su cui venivano intagliate due punte. Ognuno dei due contendenti possedeva uno dei due pali più grandi, chiamati “mazze”, con il quale doveva scagliare il terzo bastone il più lontano possibile dal punto di lancio. Il vincitore era quello che aveva fatto compiere al terzo paletto il percorso più lungo, ma bisognava stare attenti anche a non infrangere le finestre di qualche anziana signora.