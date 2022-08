Morto vigile del fuoco dopo essere stato travolto da auto

Era stato travolto da una Fiat Panda a San Pier Niceto, in provincia di Messina, lo scorso 4 agosto. Ha lottato per dieci giorni ma, alla fine, non ce l’ha fatta.

È morto in ospedale Franco Puleo, 53 anni, vigile del fuoco originario di Valdina, un paese di poco più di mille anime in provincia di Messina, nei pressi di Venetico.

Puleo si trovava su una strada della zona industriale di Giammoro-Milazzo, quando è stato travolto da un’utilitaria rossa. Il 53enne era fuori da un’auto, una Citroen Mehari, quando è stato investito dalla Panda assieme a un altro uomo.

Le condizioni di Puleo sono apparse subito gravissime. È stato ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Papardo di Messina. Lascia la moglie, incinta, e una figlia.