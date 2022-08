Canicattì, in fiamme la storica villa Bordonaro: salvata una anziana

In fiamme la dimora storica villa Bordonaro di Canicattì in uso come sala banchetti.

I vigili del fuoco intervenuti per domare l’incendio, hanno tratto in salvo una signora anziana e il suo cagnolino.

Al lavoro anche i carabinieri della compagnia cittadina. In contrada Carlino s’è precipitato anche il sindaco Vincenzo Corbo. “Ringrazio, ancora una volta, tutti i soccorritori per la tempestività d’intervento e per aver messo in salvo la signora che ha rischiato grosso”.

Verranno adesso acquisite le registrazioni dei sistemi di videosorveglianza che, quasi certamente, riusciranno a fare chiarezza sull’accaduto.

Si indaga per accertare l’origine dell’incendio, non è esclusa nessuna pista.