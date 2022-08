Il 2023 è l’anno degli anime: ecco i 4 titoli che i fan non possono perdere

L’anime è un genere nato in Giappone e che sta guadagnando popolarità in tutto il mondo. Negli ultimi anni, l’Italia ha visto un significativo aumento della diffusione degli anime, con fan giovani e meno giovani sempre più interessati a questa forma unica di animazione e intrattenimento. Sono diversi i fattori che hanno contribuito al successo degli anime in Italia, come la disponibilità di servizi di streaming e il numero crescente di titoli doppiati in italiano. Non stupisce, dunque, che vi sia una spasmodica attesa per i nuovi prodotti in uscita nel 2023, con alcune chicche che i fan non possono perdersi.

Il successo degli anime in Italia

Il successo degli anime è dovuto innanzitutto alle vecchie reti televisive private, che negli anni 80 e 90 trasmettevano spesso contenuti come Ufo Robot, Tiger Man, Mazinga, Gundam e via discorrendo. Al punto che, ancora oggi, l’Italia è fra i principali paesi europei appassionati di anime. Il merito va alle tantissime piattaforme streaming che distribuiscono anime in Italia, sia con doppiaggio che con sottotitoli in italiano. Alcune di queste, come Netflix, è possibile utilizzarle disponendo di una connessione alla rete, come quella che si può ottenere tramite le offerte internet ideate dai principali operatori del settore, e di un abbonamento alla piattaforma in questione. Qui, e non solo, vengono pubblicate le più importanti saghe che, nel corso degli anni, appassionano tantissime persone nel nostro paese. Nel prossimo paragrafo, infatti, ci concentreremo sui 4 anime da non perdere in uscita nel 2023 se si è un grande fan del genere.

I 4 anime più attesi in uscita nel 2023

Si comincia con Dragon Ball Super 2, il tanto atteso sequel dell’anime che ha appassionato milioni di fan in tutto il mondo. La nuova stagione, che di recente è stata confermata in via ufficiale, aggiungerà quindi nuovi episodi alla saga, così da proseguire una storia che – sin dai tempi dei primi fumetti – ha conquistato il cuore di tantissime persone.

Il secondo anime da non perdere, in uscita nel 2023, è Jujutsu Kaisen 2. Questo anime è basato su un popolare manga e racconta la storia di uno studente delle superiori che deve usare le sue abilità per combattere gli spiriti maligni. Il protagonista, Yuji Itadori, è un giovane con una grande forza fisica e un grande cuore, che metterà costantemente alla prova nella lotta contro nemici sempre più potenti.

Al terzo posto troviamo Solo Leveling, un anime che verrà sicuramente apprezzato dagli appassionati di azione. La storia segue le avventure di Jin Woo, un ragazzo al quale toccherà salvare il mondo da una terribile minaccia. Si tratta dell’opera più celebre disegnata da DUBU, autore tristemente scomparso di recente.

L’ultimo anime fra i più attesi del 2023 è Tower of God 2. La prima stagione ha raccolto un successo che è andato ben oltre le aspettative degli autori, al punto che è stata confermata anche una seconda stagione. Da sottolineare il fatto che non c’è ancora una data ufficiale di uscita, che dovrebbe comunque corrispondere al prossimo anno.