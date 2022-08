Licata, 15enne morto in incidente stradale: disposta autopsia

La Procura di Agrigento ha disposto l’autopsia sul cadavere di Emanuele Piacenti, il 15enne di Licata deceduto in un tragico incidente avvenuto lo scorso 12 agosto in via Torregrossa, all’altezza dello svincolo che immette su Piano Cannelle.

L’esame autoptico sarà effettuato venerdì 19 agosto dal medico legale Alberto Alongi all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Dopo gli accertamenti la salma del giovane verrà riconsegnata ai familiari per celebrare i funerali.

In quel giorno, così come dichiarato dal primo cittadino Giuseppe Galanti, verrà proclamato il lutto cittadino. L’incidente è avvenuto lo scorso 12 agosto quando, per cause che sono in corso di accertamento, si sono scontrati una Fiat Panda e un ciclomotore Scarabeo. Ad avere la peggio il 15enne, deceduto in seguito, ed il suo amico con cui viaggiava in sella allo scooter.