Pac – Man, un’icona “gustosa”

Se c’è un settore che, al giorno d’oggi, continua a macinare milioni su milioni è senza dubbio quello che affronta tutte le varie sfaccettature del tempo libero. Per i lettori ci sono gli e book più economici e pratici da leggere ovunque, per i fruitori di serie TV e cinema ci sono le piattaforme streaming come Netflix, per i videogiocatori i titoli più entusiasmanti del momento ed anche i casinò online con roulette live e per tutti gli altri hobby si possono trovare materiali, tutorial e consigli online.

Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti, ma se guardiamo al settore dei videogiochi è innegabile notare come i vecchi titoli degli anni Ottanta abbiano plasmato, e continuano a farlo, più di una generazione di appassionati.

Qualche nome giusto per rinfrescarci la memoria? Disponibili su PC, console moderne ed anche in versione mobile, anche se spesso si tratta di copie abbastanza spudorate, troviamo ancora oggi le avventure di icone immortali come il velocissimo Sonic, il buon Super Mario, l’intrepido Link, il buffo Donkey Kong, il coloratissimo Crash Bandicoot e così via.

Ma se si scava un pochino nella cultura pop allora ci sarà una pallina gialla, che non è quella da tennis, che rimbalza da un lato all’altro dello schermo mentre, dall’altro, compaiono frutti e fantasmini al ritmo di ganasce che si muovono su e giù.

Non siamo impazziti, anzi, quello che vi stiamo per narrare sono le origini di una delle icone più iconiche, la ripetizione è voluta, dell’intera industria videoludica. Signore e signori preparate le monetine perché si parte alla (ri) scoperta di Pac – Man!

Ci troviamo dunque nel Giappone del 1980 ed un giovanissimo Tōru Iwatani è intento a mangiare una pizza con i colleghi. Una chiacchiera tira l’altra assieme alle fette, ma in un piatto ne manca una e questa mancanza ricorda ad Iwatani un volto. Il cervello elabora e, in men che non si dica, un’idea da qualche milione di Yen si fa strada nella sua mente.

Tornato in fretta e furia nel suo ufficio con un pugno di programmatori ed un compositore, Iwatani basa la sua creazione sul termine “pakupaku” che, a livello linguistico ed onomatopeico, significa “aprire e chiudere la bocca”.

Inizialmente la sua creatura viene chiamata Pakkuman per mantenere vivo il rimando al termine nipponico, ma se la connazionale Namco non ha problemi con il nome è la Midway Games (imprescindibile per l’esportazione americana ed internazionale) a sollevare un quesito.

Il nome si poteva facilmente vandalizzare, soprattutto quando si provò a riadattare in Puck – Man, quindi occorreva trovare un altro nominativo. La risposta fu appunto Pac – Man come lo conosciamo ancora oggi, ma attenzione perché presentava comunque un record non da poco!

Pac – Man, infatti, è stato il primo videogioco con degli intermezzi animati sullo schermo, una cosa mai vista per quei tempi, e poi sembrava che contenesse un bug al livello 256 (cosa che venne poi corretta). E Iwatani in tutto ciò? Dopo una serie di alti e bassi il “creatore” oggi è uno stimato professore universitario… la vita a volte ti porta dove meno te lo aspetti.