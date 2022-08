Arisa in concerto a Palma di Montechiaro l’8 settembre

Si terrà il prossimo 8 settembre, in occasione dei festeggiamenti della Patrona Maria del Rosario, il concerto di Arisa a Palma di Montechiaro. L’esibizione avverrà a partire dalle 21:30 in piazza Santa Rosalia, Scalinata Chiesa Madre. Ad annunciarlo è stato ieri sera sui social il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino: “Vi aspettiamo numerosi per tornare finalmente a festeggiare insieme la Nostra Patrona,Viva Palma di Montechiaro.”