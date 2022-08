Campobello di Licata, Sindaco incontra prof. Scalabrino che dona un libro

Presso il Palazzo di Città, a Campobello di Licata, gradevole incontro tra il sindaco Antonio Pitruzzella ed il professore in pensione, Filippo Scalabrino, originario di Trapani ma residente a Campobello di Licata da molti decenni. Insomma, un campobellese di “adozione”. Il docente ha donato al Comune una copia del suo bellissimo libro dal titolo “Zibaldone siciliano”, editore “Il Convivio editore”. Il prof. Scalabrino è da tempo agli onori delle cronaca letteraria a Campobello di Licata. E’ stato – ed è – molto apprezzato dai suoi lettori. Alcune di loro: Rosanna S.: “Le tue poesie toccano tutti i sentimenti umani e cercano di vedere oltre il misterioso scorrere del tempo”; Maria Rita L.M.: “I grandi insegnanti non cercano mai di essere i migliori insegnanti. Semplicemente, tirano fuori il meglio dai loro studenti. Sicuramente lei lo è stato. L’influenza di un buon insegnante non può mai essere cancellata. Grazie per gli anni trascorsi insieme . Sempre con stima al mio adorabile Professore Scalabrino.”. E tanti altri ed altre.

Giovanni Blanda