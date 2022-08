Favara, Carabinieri aggrediti con una trave dopo lite in famiglia

I carabinieri della Tenenza di Favara hanno denunciato un 35enne disoccupato del posto a margine di una lite in famiglia culminata con il ferimento, per fortuna lieve, di due militari dell’Arma.

I carabinieri erano intervenuti in un’abitazione in seguito ad una chiamata giunta al centralino che indicava una lite in corso.

Quando sono arrivati per riportare la calma il 35enne è andato in escandescenza e con una trave in legno si sarebbe scagliato contro due carabinieri ferendoli lievemente. Da qui la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento.