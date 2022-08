Rissa al centro accoglienza per minori: quattro feriti

Spranghe e bastoni per dar vita ad una furibonda rissa all’interno della comunità di accoglienza per minori extracomunitari, in via Picone, nel centro abitato di Agrigento.

La molla che ha fatto scattare la furibonda zuffa sarebbe stata la difficile convivenza dentro la struttura di alcuni ospiti. Grazie all’intervento di Polizia e carabinieri la rissa è stata sedata e quattro giovani migranti sono stati individuati e denunciati.

Ma prima hanno dovuto ricorrere alle cure mediche del Pronto soccorso dell’ospedale ”San Giovanni di Dio”. Uno ha riportato la frattura del polso (giudicato guaribile in 30 giorni. Per gli altri tre diagnosi clementi per escoriazioni sparse su varie parti del corpo.

Tutti sono stati denunciati in stato di libertà, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo, per l’ipotesi di reato di rissa.