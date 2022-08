15enne ferito dopo esser rimasto incastrato in macchinario

Un quindicenne di Santa Elisabetta è rimasto ferito al piede sinistro dopo esser rimasto incastrato in un macchinario utilizzato per sgusciare le mandorle. L’incidente è avvenuto all’interno dell’azienda agricola di proprietà del ragazzino.

Immediati i soccorsi con il trasporto in elisoccorso in una struttura sanitaria del palermitano dove attualmente il giovane si trova ricoverato. Per fortuna non dovrebbe essere in pericolo di vita. Sulla dinamica dell’incidente stanno indagando i carabinieri della stazione di Santa Elisabetta.