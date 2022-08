Auto si ribalta ma quando arrivano i Carabinieri non c’è più nessuno

Una Peugeot 307 si ribalta più volte finendo in un campo di ulivi, in contrada Zingarello, ma quando arrivano i carabinieri sul posto non c’era più nessuno. Effettuati i dovuti accertamenti i militari dell’Arma sono risaliti al proprietario del mezzo, un favarese di 43 anni, trovato comodamente in casa. Per questo motivo sono in corso ulteriori accertamenti per capire la dinamica dell’evento e chi realmente si trovasse alla guida.