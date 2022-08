Furgone carico di fuochi d’artificio in fiamme, illeso autista

Momenti di panico per un principio di incendio sviluppatosi all’interno di un furgone carico di fuochi d’artificio in transito lungo la strada provinciale 19, in territorio di Alessandria della Rocca.

Il conducente del mezzo si è accorto immediatamente di una fiammata proveniente dal vano motore e ha avuto la prontezza di arrestare la marcia, abbandonare l’abitacolo e chiamare immediatamente i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Agrigento e i carabinieri della locale stazione con i militari della Compagnia di Cammarata. Secondo una prima ricostruzione a innescare il rogo sarebbe stato un corto circuito dell’impianto elettrico del furgone.