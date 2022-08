C’è grande attesa per il debutto assoluto di l’Aida nella Valle dei Templi di Agrigento. Una prima assoluta che i fan della grande opera di Giuseppe Verdi aspettano da tempo. Il 24 agosto ai piedi del tempio di Giunone, al teatro Valle dei Templi di Piano San Gregorio si terrà un allestimento esclusivo a cura del coro lirico Mediterraneo e dell’orchestra “Città di Ferrara”. Per quella data si prevede un pubblico proveniente da ogni parte della Sicilia. Molte anche le richieste da parte di turisti in vacanza nel nostro territorio per questa data.

Un’emozione senza tempo che ha conquistato il mondo fin dalla prima rappresentazione.

Avrà un cast d’eccezione composto da: Natasa Kàtai, (Aida), Alberto Profeta (Radamès) Silvia Pasini (Amneris), David Cervera (Ramfis) Noh Dongyong (Amonasro), Angelo Sapienza (il re d’Egitto), Francesco Ciprì (un messaggero) e Valentina Vinti (una sacerdotessa).

Info e prevendite https://www.ticketone.it/event/aida-teatro-valle-dei-templi-15584634/