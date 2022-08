Isole minori. Schillaci (M5S): Continuano i disservizi sui collegamenti. Regione verifichi contratti con le compagnie

“Anche in questa estate si stanno verificando i disservizi che denunciamo puntualmente da anni sui collegamenti marittimi da e per le isole minori siciliane. Quanto successo negli scorsi giorni per i collegamenti tra Mazara e Pantelleria è inaccettabile. Chiediamo che venga presto attuata la norma per l’ istituzione del tavolo di vigilanza sui contratti e convenzioni tra la Regione e le Società di trasporto marittimo”. A dichiararlo è la deputata regionale del Movimento 5 Stelle Roberta Schillaci, componente della commissione turismo, a proposito dei reiterati disservizi che le società di trasporto marittimo offrono ai passeggeri.

“Proprio a cavallo di ferragosto – spiega Schillaci – la società Caronte & Tourist spa, con un messaggio inviato al sindaco di Mazara del Vallo, ha comunicato che a causa di un guasto alla nave Sansovino in servizio alle Pelagie, ha dirottato in quella tratta la nave Pietro Novelli che era invece dedicata al collegamento marittimo sperimentale Mazara-Pantelleria. E’ stato quindi sospeso temporaneamente il collegamento Mazara-Pantelleria e viceversa che era stato attivato il martedì e giovedì. Stessi disservizi si verificano in maniera puntuale con gli aliscafi, che sono spesso vecchi, sporchi, colmi di amianto e i cui prezzi dei biglietti per i passeggeri sono esorbitanti”.

“Quello che deve fare la Regione – sottolinea la deputata- è verificare se i mezzi sostitutivi hanno le stesse caratteristiche e in caso contrario, applicare eventualmente le sanzioni previste dalla convenzione. Ecco perché occorre che il governo regionale applichi la mia norma, approvata in sede di variazioni di bilancio all’ARS, che istituisce il tavolo tecnico permanente che serve a vigilare sull’effettivo rispetto dei servizi sottoscritti dalle compagnie di navigazione attraverso i contratti e le convenzioni con la pubblica amministrazione. In un periodo come quello in corso, qualsiasi disservizio provocato ai viaggiatori, è un pessimo biglietto da visita per una Regione che, grazie al turismo, può recuperare quel PIL perso negli anni della pandemia”- conclude la deputata ARS.