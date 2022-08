Licata, 15enne morto in incidente stradale: 38enne indagato per omicidio stradale

L’automobilista alla guida della Fiat Panda che si è scontrata contro lo scooter Scarabeo guidato dal 15enne Emanuele Piacenti, morto poco dopo per le gravi ferite riportate, è indagato per l’ipotesi di reato di omicidio stradale. Si tratta di un 38enne di Licata.

Il ragazzino era in sella al motorino insieme ad un amico di 14 anni, residente a Brescia ma a Licata per le vacanze estive, quando c’è stato lo schianto lo scorso 12 agosto in via Torregrossa, all’altezza dello svincolo che immette su Piano Cannelle.

Nella giornata di domani si svolgerà l’autopsia disposta dalla Procura di Agrigento all’ospedale San Giovanni di Dio prima dei funerali, giornata in cui sarà lutto cittadino a Licata. L’altro minorenne rimasto ferito si trova attualmente all’ospedale Garibaldi di Catania dove sarebbe stato sottoposto ad un delicato intervento.