Discarica al porticciolo di San Leone, Codacons: “Intervenga il Prefetto”

Cumuli di rifiuti abbandonati al molo di ponente del porticciolo di San Leone. La denuncia arriva da alcuni attivisti del Codacons Agrigento.

“La situazione rifiuti ad Agrigento è sfuggita di mano alle autorità preposte, intervenga il prefetto, è in gioco la salute pubblica ed il responsabile della salute pubblica che è il sindaco, è in chiaro contrasto essendo palesemente in incompatibilità di ruoli essendo controllato e controllore, adesso basta, si sta giocando con la salute pubblica in un periodo alquanto delicato nel quale tutti possiamo essere ad alto rischio avendo possibilmente i valori dei nostri anticorpi già segnato dalla pandemia”, dichiara Giuseppe Di Rosa responsabile Codacons Trasparenza enti locali Sicilia.